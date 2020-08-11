الخارجية الروسية: الهدف النهائي لجهودنا في ليبيا استعادة سيادة الدولة

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إلى أن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “نحن ننطلق من أن الهدف النهائي لجميع جهودنا يجب أن يكون استعادة سيادة الدولة ووحدة الأراضي الليبية التي انتهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة الناتو في عام 2011 في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف لافروف: “لدينا أيضا مصلحة مشتركة في حل الوضع في ليبيا ونشدد مجدداً على القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا فيما يتعلق بالحل السياسي للأزمة على أساس المبادئ التي وردت في الوثائق الختامية لمؤتمر برلين التي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي”.