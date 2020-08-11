العامر: سورية ستفشل كل أشكال العدوان عليها

خلال زيارة إلى السفارة السورية في عمان، أعرب أمين عام جبهة العمل القومي الأردني محمد العامر، عن تضامن الجبهة مع سورية قيادة وشعباً وجيشاً واستنكاره الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة عليها ولا سيما ما يسمى قانون قيصر والوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية ودعمهم الإرهابيين وسرقة ثروات سورية وخاصة النفط.

بدوره أكد القائم بأعمال السفارة السورية الدكتور شفيق ديوب أن سورية ماضية في تحرير كل المناطق من الإرهاب ومن قوات الاحتلال وأدواتهم مشدداً على أن ما تواجهه سورية من حصار وإجراءات اقتصادية أحادية سببه التزامها بالنهج المقاوم للمخططات الأمريكية في المنطقة والعالم ووقوفها في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية مؤكداً أنها ستنجح في إفشال الإجراءات القسرية الحالية بصمود شعبها والتفافه حول قيادته وجيشه.