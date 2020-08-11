خلية الطوارىء تشدُد وغرامات وإغلاقات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

ناقشت خلية طوارئ طرطوس المركزية برئاسة صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا وعدد الإصابات اليومي المتزايد وأهمية الالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والتعقيم والنظافة والتباعد المكاني والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين وفق شروط السلامة الصحية والحد من الازدحام واستمرار عملية الانتاج

ووضعت اللجنة جملة قرارات واجبة التطبيق حماية للمواطنين و الحد من انتشار الفيروس بينها منع حدوث الازدحام والحد من التجمعات والتقيد بنسب إشغالات الصالات والمطاعم والتشدد بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومنع الأراكيل وفرض عقوبة الإغلاق لثلاثة أيام عند المخالفة الأولى ولأسبوع للمخالفة الثانية ولشهر للمخالفة الثالثة وفرض غرامة 50000 ل.س عند كل إغلاق وتكليف مدراء المناطق والنواحي والأقسام في مدينة المركز متابعة تطبيق الاجراءات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وتكليف الجهات العامة تأمين الكمامات القماشية القابلة للغسيل من موازنتها لعامليها وفرض التزام العاملين بها وفرض العقوبات الإدارية وإجراء جولات مفاجئة من المحافظة للتأكد من حسن التطبيق والالتزام وفرض عقوبات جزائية للمدراء في حال المخالفة وإلزام مرتادي وسائل النقل العام والخاص والنقل الداخلي والخطوط الحديدية والنقل البحري بين طرطوس وأرواد ارتداء الكمامة وفرض غرامة 500 ليرة بحق المخالفين سواء كان مالك أو سائق أو راكب لوسائل النقل وتشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب المختص لقطاع التربية وعضوية مدير التربية ورئيس دائرة التعليم الخاص للكشف على المنشآت التعليمية الخاصة للتأكد من التزامها وإغلاق المنشأة المخالفة وتوجيه السورية للتجارة البيع للأشخاص الذين يرتدون الكمامات وإبلاغ قيادة الشرطة قبل بدء توزيع المواد المقننة بيوم على الأقل لتأمين المؤازرة لمنع الازدحام ومراقبة التقيد بتطبيق الإجراءات والتأكيد على أهمية التزام جامعة طرطوس والقصر العدلي في مقراتهم و الجهات التابعة من عاملين ومراجعين وطلاب ونقابة محامين وصالات السورية للتجارة تطبيق الإجراءات وتكليف مديرية الزراعة تأمين مرش عند مدخل كل كراج لتعقيم السيارات وميناء أرواد لتعقيم الزوارق والتعميم على مدراء المناطق والنواحي والأقسام في مدينة المركز وفرع المرور تنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين التقيد الذاتي والشخصي بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة والنظافة الشخصية والتعقيم وعدم التسبب بحالات الإزدحام وأخذ الحيطة والحذر أثناء مخالطة الوافدين من خارج المحافظة.

طرطوس – وائل علي