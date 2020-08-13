عشوائية وغير مطابقة للمواصفات … لجنة لدراسة “المطبات”في السويداء

لا تخلو طريق أو شارع في محافظة السويداء من المطبات سواء الطبيعية أو الصناعية حيث تنتشر المطبات الناتجة عن الحفريات وأعمال المؤسسات الخدمية بكثرة في شوارع المحافظة جراء ضعف المتابعة للمتعهدين أو سوء التنفيذ إضافة إلى المطبات الاصطناعية التي لا تحقق في الكثير من الحالات شروط تنفذها فهي غير مطابقة للمواصفات والقياسات الدولية بغرض تقليل سرعة السيارات مما يعرضها إلى خسائر وأضرار فادحةإضافة لكونها غير مطلية وغير مزودة بعواكس أرضية فوسفورية.

وفي هذا السياق أقرت لجنة السير في المحافظة في اجتماعها الذي ترأسه محافظ السويداء المهندس همام دبيات تشكيل لجنة للمطبات مهمتها الموافقة على تركيب وإزالة المطبات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة مؤلفة من رئيس فرع المرور رئيساً للجنة وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية حسب كل موقع والمواصلات الطرقية للطرق المركزية والخدمات الفنية للطرق المحلية.

وناقشت اللجنة الحمولات الزائدة للسيارات الشاحنة والتي تزيد عن المقرر لها وتساهم في تخريب الطرقات فقررت مخاطبة مديرية الجيولوجيا والوحدات الإدارية بإلزام السيارات التي تعمل في المقالع بالحمولات القانونية تحت طائلة اتخاذ العقوبات المنصوص عنها في القوانين ذات العلاقة.

كما تقرر تكليف الأمانة للمحافظة بأخذ تعهدات على أصحاب المجابل الخاصة بعدم تجاوز الحمولات البيتونية القانونية.

يشار أن التصميم الهندسي للمطب وفق المعايير الدولية ينبغي أن يكون بطول يصل إلى ٦,٦متر وبارتفاع ١٠سم بحيث يكون طول كل من الجزأين المائلين ١,٨ متر وطول الجزء الوسطي ٣ أمتار ليستخدك كممر للمشاة.

السويداء – رفعت الديك