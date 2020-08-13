100شركة صناعية وطنية في الدورة ١٠١ لمهرجان التسوّق العائلي ” صنع في سورية ” في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

بمشاركة نحو مائة شركة صناعية وطنية انطلقت في محافظة اللاذقية فعاليات الدورة ال ١٠١ لمهرجان التسوّق العائلي ” صنع في سورية ” الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق و ريفها في فندق ألمى بمدينة اللاذقية و يستمر حتى ال ٢٠ من آب الجاري.

و قد افتتح المهرجان محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم و شارك في الافتتاح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رفعت سليمان الذي أشار الى اهمية هذه التظاهرة الدورية التي تقيمها غرفة الصناعة بدمشق وريفها وتدعمها الوزارة لأنها تصب في تامين وإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وباسعار مخفّضة.

من جهته رئيس اللجنة المنظّمة للمهرجان طلال قلعه جي أشار إلى أن إدارة المهرجان اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بالنسبة للعاملين و رواد المهرجان من حيث الوقاية والتعقيم مؤكداً استمرار المهرجان بدوره في كسر حاجز الأسعار وتقديم الحسومات والعروض لرواده مبينا ان الدورة الحالي يشارك فيها نحو 100 شركة تنافس بالاسعار والجودة والنوعية مع حسومات تتراوح من 20 الى 50 بالمئة. بدوره مدير المهرجان محمد العمر أشار إلى أن تجاوز عدد دورات المهرجان حاجز ال 100 دليل على نجاحه ووصوله الى غايته في تامين سلع مخفضة في ظل ارتفاع الأسعار لافتا إلى أن ان إدارة المهرجان اختارت اقامة هذه الدورة باللاذقية بناء على طلبات كثيرة من المواطنين الذين تواصلوا مع الإدارة لهذه الغاية وأكد أن المهرجان يسهم في ترويج منتجات الصناعيين وتحقيق تواصلهم مع المستهلك لافتاً في الوقت نفسه إلى الإجراءات المتبعة للحفظ على السلامة العامة والتعقيم بالتعاون مع فرع الهلال الاحمر باللاذقية.

واتخذت غرفة الصناعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا بدءاً من الالتزام بارتداء الكمامات للأشخاص العاملين في أجنحة العرض وتعقيم الأماكن المخصصة للعرض وتنظيم الدخول إلى مكان المهرجان بالتعاون مع الهلال الاحمر العربي السوري حيث سيكون تعقيم اليدين الزاميا لجميع الداخلين إلى مكان التسوق مع ارتداء الكمامة .

ويهدف المهرجان من خلال دوراته المتعاقبة والتي شملت معظم المحافظات منذ العام 2015 إلى إيصال السلع والمواد من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون تدخل الحلقات الوسيطة وبمثابة تدخل ايجابي للفعاليات الصناعية في الاسواق لتوفير المواد والسلع.

حضر الافتتاح الرفيق إبراهيم عبيدو رئيس مكتب العمال و الاقتصادي الحزبي الفرعي وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف ومديرو الجهات التابعة للوزارة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عضو غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي.