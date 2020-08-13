13 أب .. اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى

اليوم العالمي للعُسر.. ماذا تعرف عنهم وما هي صفاتهم

اليوم العالمي للعُسْر هو يوم 13 أب من كل عام، بدأ الاحتفال به عام 1976.

تتم التوعية فيه بالأشْخَاص العُسْر «مستخدمي اليد اليسرى»، حيث تصل نسبة الرجال العُسْر في العالم 13%، بينما النساء 11%، بنسبة إجمالية تصل لحوالي 10% من سكان العالم.

وتختلف الصفات الشخصية من شخص لآخر، تبعاً لعوامل مختلفة منها التنشئة الاجتماعية، والبيئة التي نشأت فيها والمستوى التعليمي وغيرها من العوامل التي تلعب دورا في تكوين الصفات الشخصية للإنسان.

ويعتقد أن استخدام اليد اليسرى بشكل دائم، قد يدل على صفات شخصية للإنسان.

الصفات الشخصية لمستخدمي اليد اليسرى:

– يتميز مستخدمو اليد اليسرى بالإبداع والابتكار خاصة في المجالات الفنية المختلفة، سواء الموسيقى أو الفن والكتابة.

– وتتصف المرأة المستخدمة لليد اليسرى، بقدرتها على تحمل الصعاب ومسئولية الأسرة بعد الزواج.

– يتميز مستخدمو اليد اليسرى، بالقدرة على ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، والتفوق فيها مثل رياضة كرة السلة، وغيرها.

– يتصف مستخدمو اليد اليسرى، بأنه يخاف من أقل شيء، أكثر من مستخدمي اليد اليمنى، لذلك يظهر خوفه عند مشاهدة أفلام الرعب أو سماع أصوات عالية.

– يعتبر مستخدمو اليد اليسرى من أكثر الأشخاص المسيطرين والمهيمنين سواء في حياتها الشخصية أو المهنية، كما أنهم ديكتاتوريين في رأيهم.

أهداف اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى:

إن الهدف من هذا العيد الرسمي هو الاحتفال بالأشخاص اليساريين، وإلى زيادة الوعي بالمزايا والعيوب والمشاكل التي يواجهها الأشخاص “العسراويون” أثناء استخدام المعدات والأدوات المصممة للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى، وخاصة الأطفال في المدارس، ويشجع اليوم أيضًا المصممين و المؤثرين والمبتكرين على التفكير في إيجاد وسائل راحة للأشخاص الذين تكون يدهم اليسرى هي المستخدمة استخدامًا أساسيًّا.

كما أنه لا يوجد تفسير علمي واضح ودقيق عن سبب استخدام هؤلاء الأشخاص ليدهم اليسرى واعتمادهم عليها اعتمادًا أساسيًّا دون اليمنى ولكن، من الأسباب المسؤولة بشكل كبير عن ذلك تعود إلى الجينات الوراثية، لكن علماء وأطباء كثيرون يؤكدون أنّها غير صحيحة كليًا؛ وذلك لأنه في بعض الحالات من التوائم يظهر أن أحدهم يستخدم اليد اليمنى، والآخر يستخدم اليد اليسرى، على الرغم من حملهم لنفس الجينات الوراثية.

وأثبتت بعض الأبحاث العلمية والحفريات الأثرية أن أول آثار لأشخاص عسر تعود لمليون عام، إذ كشفت التنقيبات الأثرية عن أسلحة وأدوات كان يستخدمها أشخاص عُسراويون.

معلومات وحقائق عن مستخدمي اليد اليسرى:

– يلجأ الشخص الأعسر لمضغ الطعام على الجانب الأيسر من الفك مقارنة مع الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى.

– الأطفال الذين يولدون قبل موعدهم المحدد يكونون غالبًا عسراويين، ومن المرجح أيضًا أن يكون الطفل أعسر إذا كان أحد الوالدين أعسر كذلك.

– الأعسر من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحساسية والصداع، ومنها الصداع النصفي أكثر من الأشخاص الذين يستعملون يدهم اليمنى، وهم عرضة للأرق، إضافة إلى صعوبة بالكلام والتأتأة أيضًا.

– يصاب ما يقارب أكثر من 2000 شخص من مستخدمي اليد اليسرى سنويًا بإصابات وحوادث مختلفة بسبب استخدامهم للمعدات المخصصة للأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى، والسبب في ذلك يعود إلى أن كل المرافق العامة والخاصة والأجهزة والمعدات تُصمم للأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى دون الاهتمام ومراعاة احتياجات مستخدمي اليد اليسرى، سواء أكان في المطاعم أو القاعات أو الجامعات أو المدارس أو وسائل المواصلات، وغيرها.

– يتكون الدماغ من نصفين اثنين ملتصقين من ناحية الشكل الداخلي، ويكون أحدهما هو المسيطر على الآخر، وعادة ما يكون نصف المخ الأيسر هو الذي يسيطر على النصف الأيمن، ونصفه الأيمن يتحكم بجانب الجسد الأيسر، ولذلك فإن الشخص الأعسر يعتمد على الدوام على النصف الأيمن من الدماغ، ومن الجدير بالذكر أن نصف الدماغ الأيسر يتحكم في الكلام والكتابة والمنطق والحساب، بينما يتحكم الجانب الأيمن بالموسيقى والفن والإبداع والعواطف، ولذلك فإن الشخص الأعسر غالبًا ما يكون مبدعاً أو مفكراً

بعض أشهر الشخصيات العسراوية في العالم:

– أودليف هتلر: السياسي الألماني النازي حاكم ألمانيا، ومؤسس الحزب الاشتراكي للعمال.

– نابليون بونابارت: حاكم فرنسي وأحد القادة العسكريين.

– ليوناردو دافينتشي: الرسام الإيطالي الشهير وصاحب لوحة الموناليزا، ويصنف كأحد أكثر الرجال المؤثرين في التاريخ القديم.

– أرسطو: أحد فلاسفة اليونان المشهورين، ومن عظماء المفكرين وأحد مؤسسي الفلسفة الغربية.

-ألبرت آينشتاين: عالم الفيزياء الألماني، وأب النسبية، وصاحب أهم النظريات وهي نظرية الجاذبية الأرضية.

– تشارلي تشابلن: الممثل الكوميدي الإنجليزي، وأحد رواد السينما الأوائل.

– مارلين مونرو: الممثلة والمغنية الأمريكية، وأيقونة الجمال والموضة.

– بيتهوفن: الملحن والموسيقار وعازف البيانو الألماني، وأكثر الشخصيات البارزة في العصور الكلاسيكية القديمة