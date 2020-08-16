العراق.. إلقاء القبض على ستة إرهابيين في كركوك

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ستة إرهابيين من تنظيم “داعش” في كركوك شمال البلاد.

وأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأوضح البيان أن القوات العراقية ضبطت عتادا من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأشكال والأنواع ومواد متفجرة.