بدء المرحلة الثانية من تجارب لقاح ضد فيروس كورونا في مركز فيكتور الروسي

قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا: إن المركز الحكومي العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية (فيكتور) انتقل إلى المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا أي التجارب السريرية على البشر.

ونقل موقع سبوتنيك عن بوبوفا قولها إن كل المتطوعين الذين تم اختيارهم بطريقة خاصة صحتهم جيدة والذين تم حقنهم باللقاح ليس لديهم أي ردود فعل سلبية على الإطلاق ودرجة الحرارة لديهم طبيعية، مشيرة إلى أنه من المهم لكل دولة أن يكون لديها العديد من خيارات اللقاح، وقالت: “من المؤكد تماما أنه في كل بلد وفي الاتحاد الروسي في المقام الأول يجب أن يكون هناك عدة لقاحات مختلفة وهذا ما نقوم به اليوم”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في الـ 11 من الشهر الجاري تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم بينما أعلنت وزارة الصحة الروسية أول أمس بدء عمليات إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا من قبل مركز غاماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة بعد أن اجتاز الاختبارات السريرية في شهري حزيران وتموز الماضيين بنجاح.