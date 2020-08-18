الذهب يقفز واحد بالمئة مع تراجع العملة الأمريكية

قفزت أسعار الذهب اليوم واحداً بالمئة لتتجاوز حاجز الألفي دولار في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عامين وتركيز المتعاملين على اجتماع للبنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وأفادت “رويترز”: أن السعر الفوري للذهب ارتفع 0.7 بالمئة إلى 1999.26 دولاراً للأوقية كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 2007.60 دولارات.

بدورها صعدت الفضة 2.1 بالمئة إلى 27.97 دولاراً للأوقية، وكذلك ارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 963.29 دولاراً بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2190.20 دولاراً للأوقية.