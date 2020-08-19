دياب: تشميل مشروع لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي

وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن تشميل المشروع يأتي

في إطار سعيها لوضع الاستثمارات على السكة الصحيحة وربطها بأولويات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، أعلنت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تشميل مشروع لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب في المدينة الصناعية في عدرا بمحافظة ريف دمشق.

وأكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن المشروع يهدف لإنتاج الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري بنسبة 98 بالمئة والذواب بنسبة 80 بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2000 طن كبريت سنويا لتأمين الاحتياجات الاقتصادية وتغطية الطلب المحلي المرتفع على المنتجات الزراعية التي تسهم في مكافحة الأمراض الفطرية ووقاية الأشجار المثمرة.

وكانت الهيئة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن طرح فرصة استثمارية في قطاع المستلزمات الزراعية لـ “إنتاج وطحن الكبريت الزراعي” وتأمين الاحتياج المحلي والاكتفاء الذاتي من هذه المادة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.