لافروف: نرفض التدخل الخارجي بشؤون بيلاروس

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة تلفزيونية اليوم عن قلق بلاده من محاولات الغرب التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس وقال: “هذا ليس تدخلا فحسب بل يريدون فرض النظام الذي يرونه مفيدا لهم في بيلاروس” مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك محاولة لاستفزاز رجال الأمن في هذا البلد بما في ذلك استخدام القوة الغاشمة ضدهم”.

وأضاف لافروف: “البيلاروسيون سيكونون قادرين على ترتيب شؤونهم بأنفسهم ولن يقودهم أولئك الذين يحتاجون إلى هذا البلد فقط من أجل السيطرة على الفضاء الجيوسياسي بهدف الترويج للمنطق التدميري المعروف القائل أنتم إما مع روسيا أو مع أوروبا”.