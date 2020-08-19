مشفى الأطفال الجامعي بدمشق يستلم تجهيزات طبية صينية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الصينية بدمشق بروتوكولاً ووثيقة استلام تجهيزات طبية وحاسوبية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لمركز زرع نقي العظام والخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الذي سيتم افتتاحه قريباً.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير الأعمال الدكتور بسام إبراهيم أعرب عن تقدير للمبادرة الصينية في دعم إقلاع مركز زرع نقي العظام والخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق والذي سيقدم خدماته لمئات الأطفال المرضى الذين يعانون من حالات مستعصية ويحتاجون لعلاج خاص، لافتاً إلى التعاون بين الجامعات السورية والصينية في إجراء بحوث علمية مشتركة والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وإقامة المؤتمرات العلمية.

من جانبه أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو إلى أن بلاده مستمرة بتقديم الدعم والمساعدات لسورية خلال الفترة القادمة وقال: “إن الجانب الصيني ينظر إلى سورية دائماً كصديق طيب وشريك وثيق ويحرص على العمل معها يداً بيد من أجل إقامة أفضل العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم ويحقق طموحات شعبي البلدين”.

الدكتور ماجد خضر مدير مركز زرع نقي العظام والخلايا الجذعية في المشفى لفت إلى أهمية المنحة الصينية المقدمة من أجل الإقلاع بالعمل في المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في سورية بهذا الاختصاص، مبيناً أنه يضم خمس غرف خاصة للزرع قيد التجهيز والإنشاء، إضافة إلى وحدات مخصصة لما بعد الزرع ووحدات للقطف، إضافة إلى طابق خاص بمخبر زرع الخلايا الجذعية.

وأوضح الدكتور خضر أن هذه المنحة ستساهم في البدء بعمليات الزرع الأولى بالمشفى لمرضى السرطان والتلاسيميا والمنجلي ومرضى نقص المناعة، متوقعاً انتهاء العمل بالمركز واستلامه خلال الشهرين القادمين ليتم البدء بعمليات الزرع مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم مبيناً أن المركز يمكنه القيام بنحو 30 إلى 40 حالة زرع سنوياً.