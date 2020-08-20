المكسيك تسجل 707 وفيات و5792 إصابة جديدة

أعلنت المكسيك تسجيل 5792 إصابة و707 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 537031 والوفيات 58481.

بدورها قالت وزارة الصحة في كولومبيا: إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 502178 بينما وصلت الوفيات إلى 15979 وعدد الحالات النشطة 158893.

في حين قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إنها سجلت سبع إصابات جديدة بالفيروس في البر الرئيسي أمس انخفاضا من 17 في اليوم السابق مشيرة إلى أن كل الإصابات الجديدة لقادمين من الخارج.

ولليوم الرابع على التوالي لم يتم تسجيل أي إصابات محلية أو حالات وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84895 بينما بقي عدد الوفيات عند 4634.