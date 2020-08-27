28, 08, 2020 - 4:48 صباحًا
استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور

استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور

سورية   36

 

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور بعد ظهر اليوم، وذلك بعد تأكيد السلطات الصحية المختصة إمكانية استئنافها.

بيدرسون صرح بأنه بعد الاختبار الإضافي التالي والمزيد من النصائح الطبية والخبراء، فيما يتعلق بأربعة اختبارات إيجابية سابقة لفيروس كورونا، أُبلغ مكتب المبعوث الخاص رسمياً، من قبل السلطات الصحية المختصة، بأن طبيعة تلك الحالات تبين أنه يمكن للجولة الثالثة للجنة أن تستأنف اجتماعاتها مع تباعد مكاني كامل والاحتياطات ذات الصلة.

وأضاف بأنه وبعد التشاور مع الرؤساء المشاركين وأعضاء اللجنة ستستأنف الاجتماعات، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

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