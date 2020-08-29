مقتل قيادي في ميليشيا (قسد) برصاص مجهولين بريف دير الزور الشرقي

قتل قيادي في ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار عليه في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتله.

ونفذت ميليشيا “قسد” في الـ 11 من الشهر الجاري حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك في محاولة للسيطرة على المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد تلك الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.