حداد وبريماكوف يبجثان أوضاع الطلاب السوريين في روسيا

التقى سفير سورية لدى موسكو الدكتور رياض حداد، مع مدير الوكالة الروسية للتعاون الدولي والإنساني “روس سوترودنيتشيستفو” يفغيني بريماكوف، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والثقافة. وتناول اللقاء الذي جرى أمس أوضاع الطلاب السوريين الدارسين في روسيا في ظل الظروف التي يمر بها العالم بأكمله الآن من انتشار فيروس كورونا.

ونوه السفير حداد بالمنح الدراسية التي قدمتها روسيا للطلبة السوريين في مختلف المراحل الجامعية والاختصاصات لافتا إلى أهمية إيجاد وسائل لمساعدة الطلاب على إكمال تحصيلهم العلمي ولا سيما في ظل استمرار جائحة كورونا.

بدوره أشار بريماكوف إلى أنه تتم دراسة تجهيز الصالات الدراسية في ممثليات الوكالة في عدد من الدول ومنها سورية بالوسائل والأجهزة التي تمكن الطلاب من التعلم عن بعد.

حضر اللقاء نائب رئيس الوكالة بافيل شيفتسوف ومدير إدارة البرامج في البلدان الخارجية فاليري بلاتونوف ومدير المركز الثقافي الروسي في سورية نيكولاي سوخوف.