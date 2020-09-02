بيسكوف: أي تهديد لإحدى دول معاهدة الأمن تهديد لجميع أعضائها

نقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله للصفيين اليوم ردا على سؤال عما إذا كان هناك تنسيق بين الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين :”كل ما يمثل تهديدا خارجيا على أي عضو من أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي يهدد المنظمة ككل”.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تأسست عام 1992 ست دول هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان.

إلى ذلك نفى بيسكوف وجود أي مناقشات بين موسكو ومينسك بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بيلاروس وقال: “هذه المسألة ليست مطروحة على الأجندة”.