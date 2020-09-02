ترامب: الاحتجاجات ضد العنصرية “إرهاب الداخلي”

على خلفية حادث إطلاق النار من قبل الشرطة على مواطن من أصول افريقية بأنها أعمال “إرهاب داخلي، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في مدينة كينوشا الأميركية”.

ونقلت ا ب عن ترامب قوله بعد جولة في المناطق المتضررة من المدينة أن “هذه الاحتجاجات ليست مظاهرات سلمية بل هي أعمال إرهاب حقيقي”.

والقى الرئيس الأميركي باللوم على المسؤولين من الحزب الديمقراطي لعدم قبول عرضه فورا بالحصول على مساعدة من الشرطة الفيدرالية متذرعا “بأنهم فقط لا يريدون منا المجيء لوقف أعمال العنف” دون أن يذكر أن المواطن الأميركي جاكوب بليك أصيب بالشلل بسبب إطلاق النيران عليه من قبل الشرطة مرات عدة.

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن قال إن “ترامب فشل في حماية الولايات المتحدة ولذلك فانه يحاول الآن إثارة الذعر لدى الأميركيين كما أن العنف لا يشكل أي مشكلة بالنسبة له بل أنه يعتبرها استراتيجية سياسية”.