لافروف: معلومات مؤكدة حول أعمال مزعزعة لاستقرار بيلاروس

أفاد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بأن بلاده تمتلك معلومات مؤكدة حول أعمال لزعزعة استقرار بيلاروس يتم تنفيذها من أراضي أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيه في موسكو اليوم: “هذه المعلومات تخص وجود نحو 200 عنصر متطرف في بيلاروس تم إعدادهم وتدريبهم في أوكرانيا” مشدداً على ضرورة أن تتعامل الأجهزة المختصة مع هؤلاء.

ولفت إلى أن بيلاروس تواجه خطر زعزعة الاستقرار لأول مرة ويجري ذلك بتدخل خارجي “حثيث” مضيفاً: “ندين الضغط الذي يحاول عدد من الدول الأجنبية أن يمارسه حالياً على السلطات الشرعية في بيلاروس بالتوازي مع دعمه المعارضة علناً”، رافضا محاولات تدويل أحداث بيلاروس.