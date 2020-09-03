الرئيس الروسي: مستعدون للتعاون مع الصين في منع الحروب

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية وجهها للرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم بمناسبة الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الشعب الصيني على اليابان استعداده للتعاون وبذل جهود مشتركة لمنع الحروب والصراعات في العالم وضمان الأمن والاستقرار الدوليين.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله في البرقية: “أصبحت الحرب العالمية الثانية أكبر مأساة في تاريخ البشرية إذ حصدت أرواح عشرات الملايين وتحمل الاتحاد السوفييتي والصين وطأة الفاشية والعسكرة وسحقوا الغزاة بعد تضحيات بشرية كبيرة” مشيرا إلى أنه “في سنوات الحرب القاسية تمت إقامة أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة بين البلدين والشعبين وهو ما يسهم اليوم في التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي”.

وشدد الرئيس الروسي على أن الواجب المشترك للبلدين هو الحفاظ على الحقيقة بما يخص أحداث تلك السنوات ومقاومة أي محاولات لتزوير التاريخ.