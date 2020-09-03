جامعة حماة تُصدر نتائج اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه

أصدرت جامعة حماة نتائج اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه الذي تم إجراؤه يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بحسب رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان.

وبين سلطان أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار المذكور بلغ 27 طالبا وطالبة فيما بلغت نسبة النجاح في الاختبار 45 بالمئة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وكانت جامعة حماة أجرت في الرابع من آذار الماضي الاختبار الأول هذا العام للغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه.