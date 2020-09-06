أجواء شديدة الحرارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الساحلية لتصبح حول معدلاتها أما باقي المناطق فتبقى أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.