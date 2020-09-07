اللاذقية.. حرائق حراجية و زراعية في الحفة

اللاذقية – نورا جولاق

أتت أربعة حرائق حراجية في منطقة الحفة على مساحة تقارب ال ١٠٠ دونم بحسب ما أفاد به رئيس شعبة حراج الحفة ماهر محمد الذي أوضح أن الحرائق شبّت في مساحات زراعية وحراجية في مدينة الحفة وريفها وتقدّر بأكثر من مئة دونم ما بين زراعي وحراجي في قرى بيادرالذرة ونبع الخندق ومحمية صلنفة وصلنفة التحتانية مشيرا الى أن فرق الإطفاء التابعة للشعبة وفرق إطفاء عين التينة ومركز إطفاء الحفة واطفائيات مساندة من دائرة الحراج في اللاذقية توجهت الى المكان وباشرت في التعامل مع الحرائق وإخمادها.

ولفت محمد أن وعورة التضاريس والرياح الشرقية أدت الى امتداد الحريق لمساحات كبيرة تتجاوز المائة دونم من الأشجار المثمرة وأشجار الصنوبر والسنديان.

وأوضح أن فرق الإطفاء تستخدم الماء والمناشير الآلية والجرارات لفتح الطرقات و د خطوط نار لإحكام السيطرة على الحرائق .