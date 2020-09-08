أوغلو: أردوغان يتلقى تعليماته من القوى الإمبريالية

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يتلقى تعليماته من القوى الإمبريالية لتنفيذ ما يسمى “مشروع الشرق الأوسط الكبير” مشيرا إلى أنه أوصل تركيا إلى الافلاس بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة.

وقال كليتشدار أوغلو في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزبه إن أردوغان يتلقى التعليمات والاوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقوى الامبريالية مضيفا.. “انه ينفذ ما يطلب منه وهذا ما فعله في سورية وليبيا والمنطقة عموما في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير”.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية يكذبان باستمرار على الشعب التركي فيما يتعلق بحقائق الأزمة المالية الخطيرة مضيفا.. “لقد أوصلا البلاد إلى حافة الإفلاس والدمار وهما غير مباليين بما يعاني منه الشعب الذي بات في وضع صعب جدا بسبب الغلاء والتضخم والبطالة والفقر”.