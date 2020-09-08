الرئاسة الروسية: التيار الشمالي2 مشروع تجاري ويجب عدم تسييسه

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا يوجد سبب يدعو برلين للإعلان عن تدابير عقابية ضد مشروع التيار الشمالي2 الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله إن التيار الشمالي 2 يعد مشروعا تجاريا بحتا معربا عن استغرابه من الدافع الذي قد يحفز ألمانيا لاتخاذ إجراءات ضد المشروع ولا سيما أن شركات ألمانية تشارك فيه.

وكان عدد من السياسيين الألمان دعوا إلى تعليق بناء المشروع بذريعة الوضع المحيط بالمعارض الروسي أليكسي نافالني.

من جهته أكد نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو أن التيار الشمالي2 مشروع تجاري ويجب عدم تسييسه وربطه بقضية المعارض نافالني الذى يتلقى العلاج حاليا في المانيا بزعم تعرضه للتسمم.