المدعومة أمريكياً.. “قسد” تختطف عدداً من الشباب في الكسرة غرب دير الزور

نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة اقتحامات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن ميليشيا “قسد” واصلت عمليات الخطف بحق المدنيين في منطقة الجزيرة السورية حيث اقتحم مسلحوها بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي واختطفوا عدداً من شباب البلدة واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

وتشهد مناطق انتشار ميليشيا “قسد” وعلى امتداد الأشهر الماضية خروج مظاهرات في الكثير من قرى وبلدات وأرياف الحسكة ودير الزور والرقة ضد هذه الميليشيا احتجاجاً على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها التي تشهد زيادة في عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب منهم.