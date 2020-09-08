تفاصيل أول اجتماع بين ميسي وكومان

كشف صحيفة “سبورت” الإسبانية، عن كواليس أول اجتماع بين رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، وقائد الفريق ليونيل ميسي، بعد عودته للتدريبات، الاثنين.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن كومان التقى بميسي نصف ساعة، وطالبه بأقصى قدر من الالتزام.

وأضافت: “كومان مقتنع بأنه سيجعل ميسي متحمسا لما يطلبه منه، وبرشلونة سيكون فريقا مخيفا مرة أخرى ويحظى بالاحترام في أوروبا”.

وواصلت: “عاد ميسي، وكومان طلب منه تقديم كل شيء، لمحاولة إزالة ما حدث في الأسابيع الأخيرة والمشاركة بشكل كامل في المشروع”.

وتابعت الصحيفة: “قال كومان إن ميسي إذا قدم الأداء الذي يقدمه عادة سيكون سعيدا جدا به”.