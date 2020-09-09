استطلاع.. بايدن يتقدم على ترامب

كشف استطلاع للرأي أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن يتقدم بفرق كبير على خصمه الجمهوري دونالد ترامب في نوايا التصويت للناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني.

ووفقا لوكالة فرانس برس كشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة (ناليو) ومعهد الاستطلاعات (لاتينو ديسيجنز) أن 65 بالمئة من هؤلاء الناخبين ينوون التصويت لمصلحة بايدن مقابل 24 بالمئة لترامب.

وكشف الاستطلاع الذي أجري بين الأول والسادس من أيلول الجاري أن هذه الانتخابات تثير اهتمام الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية أكثر من تلك التي جرت في 2016 حيث يشكل هؤلاء أكبر أقلية في الولايات المتحدة وتضم ستين مليون شخص ما يعادل 18 بالمئة من إجمالي سكان البلاد.

وأكد 52 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم إنهم يرفضون بشدة طريقة إدارة ترامب لأزمة وباء كورونا فيما اشار 78 بالمئة منهم الى أنهم سيتوجهون بشكل “شبه مؤكد” إلى صناديق الاقتراع لكنهم يفضلون التصويت بالمراسلة.