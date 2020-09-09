09, 09, 2020 - 11:00 مساءً

الخارجية الإيرانية: تصريحات ماكرون حول حرية التعبير مقززة

سياسة-دولي   24

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حرية التعبير بـ “المقززة”.

وكتب ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم: “هل تمت مأسسة حرية التعبير أم النفاق.. يتم تشجيع إثارة العنف والكراهية ضد مليار و800 مليون مسلم بافتراءات بالية وانتهاك حرمة كتابهم المقدس ونبيهم”.

وكان ماكرون دافع عن قيام صحيفة “شارلي ايبدو” بإعادة نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زاعماً أن هذا الأمر يأتي في إطار حرية التعبير.

قد يعجبك أيضاً

طهرن تفتتح معرض يتضمن وثائق حول جرائم امريكا

admin 0

قاسمي: الاتهامات الأميركية لإيران بالضلوع بالإرهاب عديمة الأساس

majd 0

القوات الروسية تتهيأ للتحول إلى أسلحة الجيل السادس

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *