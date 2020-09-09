الخارجية الإيرانية: تصريحات ماكرون حول حرية التعبير مقززة

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حرية التعبير بـ “المقززة”.

وكتب ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم: “هل تمت مأسسة حرية التعبير أم النفاق.. يتم تشجيع إثارة العنف والكراهية ضد مليار و800 مليون مسلم بافتراءات بالية وانتهاك حرمة كتابهم المقدس ونبيهم”.

وكان ماكرون دافع عن قيام صحيفة “شارلي ايبدو” بإعادة نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زاعماً أن هذا الأمر يأتي في إطار حرية التعبير.