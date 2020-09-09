تخريج دورة الإعداد الحزبي في دمشق.. بمشاركة خمس فروع

اختتمت اليوم دورة الاعداد الحزبية “رقم ٣٦٠” في مدرسة الإعداد الحزبي بدمشق، بمشاركة خمس فروع «القنيطرة – دمشق – ريف دمشق – قوى الأمن الداخلي – المخابرات العامة».

بدأت الدورة بتاريخ ١٦ /٨ /٢٠٢٠ ومن أبرز أهدافها إعداد كوادر حزبية قيادية، وذلك من خلال تأهيلهم فكرياً وسلوكياً ونضالياً.

وتضمنت الدورة محاضرات تاريخ الحزب النضالي وعقيدة الحزب، ومحاضرات في الثقافة العامة والمهارات في التواصل والمهارات القيادية، إضافة إلى ورش عمل تتمثل بحلقات بحث يعدها ويقدمها الرفاق الدارسون.

حضر الختام الرفيق عفيف دلا عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام حيث أكد على ضرورة وأهمية تفعيل دورات الإعداد، واعتبار هذه الكوادر مرتكزات أساسية في بناء المستقبل.

واختتمت الدورة اليوم ٩/٩/٢٠٢٠، بحضور عدد من الرفاق والكادر الحزبية، حيث حصل الرفاق رهف جاسم عضو قيادة فرع القنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة والرفيق لؤي يوسف من فرع دمشق على المركز الأول، وأمل مرادنة وتمام محمد من فرع دمشق وأمجد الزعبي من فرع القنيطرة في المركز الثاني، وحصلت سهير البقالدلة من فرع قوى الأمن الداخلي على المركز الثالث.

خاص – البعث ميديا | سوار ديب