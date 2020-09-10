برلمانية مصرية: جرائم النظام التركي بحق السوريين تستوجب محاكمته دولياً

أشارت مارغريت عازر، البرلمانية المصرية عضو مجلس النواب، إلى ىأن ما يرتكبه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جرائم في سورية بما فيها قطع المياه عن أهالي محافظة الحسكة جرائم توجب محاكمته دولياً.

وقالت عازر في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن قيام النظام التركي بمنع مياه الشرب عن أهالي الحسكة جريمة واعتداء بكل المقاييس تضاف إلى الجرائم الأخرى التي يرتكبها من خلال تدخله السافر في شؤون الدول ذات السيادة.

وأضافت عازر أن على أردوغان أن يدرك بأن زمن الدول المعتدية والاحتلال وبناء الإمبراطوريات على حساب الدول والشعوب انتهى ولن يعود مشددة على ضرورة مساندة المجتمع الدولي لسورية وليبيا في مواجهة مخططات واعتداءات النظام التركي.