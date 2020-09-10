بغداد.. القبض على متزعم إرهابي في صلاح الدين

خلال عملية في محافظة صلاح الدين وسط العراق، ألقت القوات العراقية القبض على متزعم في تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قوله في بيان اليوم إن “جهاز مكافحة الإرهاب نفذ فجر اليوم عملية خاطفة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين أسفرت عن إلقاء القبض على احد متزعمي تنظيم داعش الإرهابي بعد مراقبة وتحر ومعلومات استخبارية دقيقة”.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم تدمير سبعة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي جنوب كركوك بداخلهما عبوات ناسفة ومواد متفجرة.