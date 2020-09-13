افتتاح 13 مدرسة جديدة في مناطق ريف إدلب المحررة

ذكر مدير تربية إدلب، عبد الحميد المعمار، في تصريح لوكالة سانا، أن العام الدراسي الجديد شهد افتتاح 13 مدرسة جديدة في مناطق خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب بعد تحريرها من الإرهاب وإعادة تأهيلها وإدخالها في الخدمة.

وبين أن عدد المدارس الإجمالي التي تم افتتاحها في المناطق المحررة من الإرهاب في العام الدراسي الجديد بلغ 63 مدرسة تضم نحو خمسة آلاف طالب وطالبة.

ولفت إلى افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة التح، وتضم 64 تلميذا وتلميذة، مشيرا إلى أنه تم تقديم حقائب مدرسية لجميع الطلاب من قبل الفعاليات الأهلية، وكذلك تم افتتاح شعبتي ثانوية في بلدة سنجار وأخرى في مدينة خان شيخون.

وأفاد مدير التربية إلى أنه تم تعيين 167 معلم وكيل في مدارس المحافظة، إضافة إلى وجود معلمين ينتقلون يوميا من حماة إلى مدارس إدلب، لرفد الكادر التعليمي في هذه المدارس.

كما نوه إلى توزيع الكتب المدرسية الجديدة على الطلاب في جميع المدارس إضافة إلى توزيع الصابون والمعقمات.

حيث بين أنه تم تعقيم المدارس وتنظيفها قبل بدء الدوام، وذلك بالتعاون مع الوحدات الإدارية في القرى والبلدات المحررة، فضلا عن تعبئة الخزانات بمياه الشرب في المدارس الواقعة في المناطق النائية.