أكثر من 932 ألف وفاة بكورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 932801 شخص حول العالم منذ بدء ظهوره في كانون الأول الماضي.

وأفاد موقع وورلد ميتر أن إجمالي الإصابات بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى 29448949 فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 21280193 شخصا.

في حين أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم عن تسجيل 83809 إصابات جديدة بالفيروس، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ أسبوع ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 93ر4 ملايين إصابة، كما زاد عدد الوفيات 1054 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الوفيات الـ 80 ألف حالة.

أما في ألمانيا فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: أنه تم تسجيل 1407 إصابات جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 261762 فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 9362 حالة.

وفي استراليا سجلت ولاية فيكتوريا اليوم 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك مقابل 35 في اليوم السابق، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس أمس، جميعها وافدة من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 85202 فيما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

عربيا أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 88203 والوفيات إلى 1614 وحالات التعافي إلى 68970.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 168 إصابة و13 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات حتى مساء أمس إلى 101177 من بينها 84969 حالة تم شفاؤها و5661 وفاة.