15, 09, 2020 - 12:25 مساءً

الصين تطلق بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية

منوع   20

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) عن الإطلاق الناجح لمجموعة من أقمار الاستشعار عن بعد Jilin One من سلسلة High-fen 03-1 إلى مدار متزامن مع الشمس.

تم إطلاق الصاروخ الحامل Chang-11 اليوم الساعة 9:23 صباحا (5:23 صباحا بتوقيت موسكو) من مياه البحر الأصفر.

تتكون المجموعة من تسعة أقمار صناعية، منها ثلاثة أقمار صناعية للفيديو وستة ماسحات ضوئية للاستشعار عن بعد.

ستنضم المركبة الفضائية إلى كوكبة الأقمار الصناعية الموجودة في المدار للحصول على بيانات استشعار عن بعد واسعة النطاق في مجالات الغابات والزراعة والموارد الطبيعية والصناعات الأخرى.

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