فرق عمل لتذليل الصعوبات أمام قطاع الدواجن

بهدف تنظيم عملية التربية والإنتاج والخروج بنتائج إيجابية تنعكس بسرعة على السوق والأسعار يلمسها المواطن، تقرر خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة الزراعة تشكيل 6 فرق عمل متخصصة لدراسة الصعوبات التي تعترض مربي الدواجن، بما فيها تكاليف الإنتاج وآلية الحصول على القروض الزراعية إضافة إلى صياغة خطة عمل وتقديم الحلول الممكنة لما يمر به قطاع الدواجن وبما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين.

مربو الدواجن والعاملون في هذا القطاع أكدوا ضرورة تنظيمه واعادة الهيكلة لضمان استقرار الانتاج في السوق من جهة وحق المنتجين بهوامش ربح مقبولة من جهة أخرى، ولاسيما أن قطاع الدواجن يؤمن احتياجات أساسية للمواطنين من مادتي اللحوم والبيض.

وأكد المشاركون ضرورة التنسيق والتعاون بين المربين للوصول إلى سعر توافقي مع هوامش ربح مقبولة لتحقيق توازن بين حق المنتج وسعر مناسب للمستهلك.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية حدث ارتفاع كبير في أسعار مادتي الفروج وبيض المائدة نتيجة ارتفاع أسعار الاعلاف وبعض الصعوبات التي واجهت مربي الدواجن مادياً وإنتاجياً وتسويقياً.