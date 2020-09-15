مناقشة شعر أمير سماوي في ندوة لاتحاد الكتاب العرب

تناولت الندوة التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب بعض الخصائص الشعرية في الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر أمير سماوي بمشاركة عدد من الشعراء والنقاد.

وقدم عدد من النقاد والشعراء مداخلات انطباعية ونقدية تباينت في الرأي والطرح.

الندوة استقطبت عدداً من الأدباء والنقاد الذين لهم حضور مهم على الساحة الثقافية ما يعكس تفاعل فرع الاتحاد مع محيطه الثقافي وما يشغله الشاعر سماوي من حضور لدى المهتمين بالشعر كتابة ونقداً.

حضر الندوة رئيس اتحاد الكتاب العرب مالك صقور وأعضاء المكتب التنفيذي.