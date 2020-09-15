منصور ” للبعث ميديا “: أنهينا كافة الإجراءات الفنية واللوجستية لعودة تشغيل مطار دمشق الدولي والقادم غير ملزم بإجراء فحص ال pcr

البعث ميديا – ميس خليل

قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من الشهر القادم وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة

وفي تصريح ” للبعث ميديا ” أوضح مدير عام مؤسسة الطيران المدني المهندس باسم منصور أن إعادة افتتاح المطار ستكون ضمن خطة تدريجية لإعادة افتتاح باقي المطارات السورية ، مشيراً إلى أن مطار دمشق جاهز من كل النواحي الفنية اللوجستية لإقلاع وهبوط الطائرات ، إضافة إلى استقبال القادمين إلى القطر ، وقد تمت كافة الإجراءات اللازمة من قبل كل الوزارت المعنية وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والخارجية وكل المعنيين بعودة تشغيل المطار ووفق البرتوكول المعتمد والذي يضمن إجراءات صحية مضبوطة في المطارات وشركات الطيران معتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدوليةICAO.

وتم من قبل وزارة النقل تجهيز المطارات بشكل يؤمن مغادرة وقدوم أمن للمسافرين كما ستقوم شركات الطيران بكافة الإجراءات اللازمة داخل الطائرة والمستندة للتعليمات المذكورة .

وذكر منصور أن القادمون عبر مطار دمشق الدولي غير ملزمون حالياً بإجراء فحص الـpCR ودفع مبلغ ( 200 دولار ) وعدم إخضاعهم لفترة الحجر الصحي وإنما يكتفى أن يحملون اختبار pCRمن الدول القادمون منها وتكون نتيجتها سلبية ومدتها 96 ساعة، في حين أنه إن تم الاشتباه بأحد الحالات من الممكن إعادة المسحة له قبل دخوله إلى القطر ، منوهاً إلى أن وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ستحدد المراكز المعتمدة في الدول القادم منها المسافر والتي تمنح الاختبار وبدورها ستتأكد شركات الطيران من صحة تلك الوثائق، أما بالنسبة للمغادرين فانه يكتفى أن يكون لديهم اختبار من المراكز المعتمدة من وزارة الصحة حتى يستطيون الدخول للدول المسافرون لها ، كما وستقوم شركات الطيران بتزويد المسافرين ببروشورات عن كافة الدول والتعليمات الواجب إتباعها فيما يخص السلامة .

وأكد منصور أن إعادة افتتاح المطار ستسهل حركة المواطنين بشكل كبير نتيجة عدم إضرارهم للجوء إلى مطارات الدول الأخرى قبل الوصول إلى القطر ، بالإضافة إلى أن عودة حركة المطارات سيساهم في عودة دوران العجلة الاقتصادية.