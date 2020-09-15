نفوق عشرات الأطنان من الأسماك على ساحل الأطلسي!

أرسل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات بعثة للتحقيق في أسباب نفوق كميات من الأسماك تقدر بين 100 إلى 200 طن.

وقال المعهد في بيان اليوم: إنه “يستبعد أن يكون تلوث المياه السبب وراء نفوق هذه الأطنان من الأسماك على ساحل المحيط الأطلسي” ورجح أن تكون هذه الظاهرة “عائدة إلى وجود نسبة ضعيفة من الأوكسجين في المياه”، وفق ما نقلت وكالة بوابة أفريقيا.

مضيفا بأن ظاهرة نفوق الأسماك تكررت في سنوات 2005 و 2008 و2010 و 2017 وأن الأسماك آنذاك نفقت لأسباب مختلفة من بينها الصيد المرتجع من السفن وظاهرة الاختناق الناجمة عن انخفاض الأوكسجين المرتبط بارتفاع درجات الحرارة وضعف الرياح بالإضافة للتلوث.