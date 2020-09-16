إصابات كورونا في الهند تتخطى عتبة الـ 5 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت خمسة ملايين اليوم بقفزة بلغت 90123 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: إنها سجلت 1290 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 82066، لتصبح الهند ثاني دولة في العالم بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

أما في المكسيك فقد قالت وزارة الصحة: إنها سجلت 4771 إصابة جديدة و629 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل الإجمالي إلى 676487 وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1113 وفاة جديدة وهو أعلى عدد وفيات منذ الثاني من أيلول الجاري.

وبلغ إجمالي الوفيات 133119 بينما زاد عدد الإصابات 36653 ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و382263 حالة.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم إن البر الرئيس سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة موضحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19 في الصين بلغ 85214 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

وفي تشيكيا ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا أمس بمقدار 968 إصابة ليبلغ عدد المصابين منذ بداية انتشار المرض في آذار الماضي 38187 تعافى منهم 22526 شخصا وتوفي 476.

وأشارت المعطيات الأحدث لوزارة الصحة التشيكية إلى تنامي عدد الذين يتم إدخالهم إلى المشافي بسبب التعقيدات الناجمة عن الإصابة بالفيروس موضحة أنه في المشافي الآن 333 مريضا منهم 78 في حالة خطرة.