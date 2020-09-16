اجراءات للحد من أزمة البنزين في السويداء

السويداء – رفعت الديك

قررت لجنة المحروقات في محافظة السويداء في اجتماعها الذي ترأسه محافظ السويداء المهندس همام دبيات حرمان محطتي محروقات في الدور والمزرعة من التزود بالمحروقات لثلاثة أشهر لمخالفة تعليمات لجنة المحروقات، على أن توزع مخصصاتهم على المحطات المجاورة، جاء ذلك بعد تفعيل نقطة المراقبة الالكترونية، حيث شدّد المحافظة على أهمية هذه الآلية وعدم التهاون في معاقبة أي محطة مخالفة بشكل فوري.

كما قررت اللجنة تخصيص دور لأسر الشهداء والمصابين لتعبئة مادة البنزين على أن يقدم طلب لمكتب الشهداء في المحافظة لسيارة واحدة لكل أسرة ببطاقة صاحبها حصراً.

وقررت اللجنة إبقاء كمية ١٥% من كل نقلة من مازوت التدفئة من مخصصات محطات المدينة داخل المحطات لمن يود التزود بشكل مباشر على البطاقة وبإشراف اللجنة المختصة بناء على رغبة عدد كبير من المواطنين

ووافقت اللجنة على حرمان سيارتي نقل على خط (السويداء _ الدور _ قراصة) من التزود بالوقود لمدة شهر بداعي مخالفة التعليمات.

هذا ويجري العمل على تخصيص محطة وقود للسيارات العمومي والدراجات النارية خلال الأيام القادمة على أن تليها قرارات يومية كإجراء مؤقت ريثما تنتهي أزمة البنزين.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة ومعاون قائد الشرطة وعضو المكتب التنفيذي المختص وكافة المعنيين.