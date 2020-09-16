السوري عمر السومة يثير الجدل مجدداً حول ناديه الأهلي

أكد المهاجم السوري عمر السومة، قائد فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، أن استمراره لموسم آخر مع أخضر جدة لم يحسم بعد، بسبب بعض الظروف العائلية، والضغوطات.

وقال السومة في تصريحات بعد مباراة الشرطة العراقي (1-0) ضمن دوري أبطال آسيا، أمس الاثنين، بالدوحة: “لدي عدد من العروض بالفعل، ولكن من المبكر الحديث عنها، لم أحسم أمر البقاء أو المغادرة حتى الآن، وأنا مرتاح مع الأهلي، إلا أن هناك بعض الظروف العائلية، والضغوطات”.

وكان السومة قد طلب من إدارة الأهلي السماح له بمغادرة النادي، قبل أن يتدخل طارق كيال المشرف العام على فريق كرة القدم، ويقنعه في الاستمرار خلال الفترة القصيرة المقبلة، ومناقشة تجديد العقد في وقت لاحق.