روحاني: أميركا يقودها “شخص لايعي ما يقول”

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صمود الشعب الإيراني لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاتهم الشريرة داعيا الولايات المتحدة إلى الاعتراف بفشلها أمام هذا الصمود.

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم قال روحاني: إن “أمريكا خططت للتآمر على إيران في المحافل الدولية ولكن أعضاء مجلس الأمن عارضوا مشاريعها ما جعلها في عزلة تامة”، معتبرا أن الشعب الأميركي والولايات المتحدة يقودهما حاليا “شخص لا يعي ما يقول”.

ولفت روحاني إلى الهزيمة السافرة التي تلقتها أميركا في عدم تمرير مشروعها الفاشل بتطبيق (آلية الزناد) على إيران وفرضها على المجتمع الدولي، موضحا أن إيران حققت نموا اقتصاديا من دون الصادرات النفطية كما أنها تحقق تطورا ملحوظا في مختلف المجالات الصناعية والزراعية.