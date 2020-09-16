عشرات الفنانين والفنانات العرب يتعهدون بمقاطعة الأنشطة المدعومة إماراتياً

تعهد عشرات الفنانين والفنانات العرب بمقاطعة الأنشطة المدعومة إماراتياً، وذلك في رد على إعلان أبو ظبي تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال.

ومن بين الموقّعين: مي مصري، هاني أبو أسعد، محمد بكري، رشيد قريشي، سليمان منصور، ريما ترزي، نبيل عناني، وكاميليا جبران.

وينص التعهد على “عدم المشاركة في أي فعالية يرعاها نظام الإمارات أو ترعاها أي شركة أو مؤسسة متواطئة في تنفيذ اتفاقية التطبيع الإماراتية – “الإسرائيلية”، حتى تنهي الإمارات تطبيعَها مع إسرائيل وتنهي انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وينطلق التعهّد، الذي أطلقته الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية (PACBI) مع شركاء في الوطن العربي والخارج، من التزام الفنانين “بالعدالة والتغيير المجتمعيّ التقدميّ بما يتماشى مع قيمنا. لذلك نؤيد النضال الفلسطيني من أجل التحرّر وتقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم”، وفق البيان.

وأضاف البيان أنه “انسجاماً مع البيان الصادر عن الأحزاب والنقابات والجمعيات النسائية ومنظّمات حقوق الإنسان الرئيسيّة وغيرها في المنطقة العربية ضد اتفاقية التطبيع بين النظام الإماراتي ونظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي”.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن التعهّد يأتي بناء “على فهمنا بأن شعب الإمارات الشقيق لم يكن له رأيٌ في الاتفاقية وبالكاد يمكنه التعبير عن معارضته العلنية لها”.

ويأتي هذا التعهد بعدما انسحب كتّاب ومثقفون فلسطينيون وعرب من أنشطة وجوائز ثقافية تنظمها الإمارات، للتعبير عن رفضهم لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” ودعمهم للقضية الفلسطينية.