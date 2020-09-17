إعفاء مدير مخبز المدينة الجامعية في المزة بدمشق وتغريمه بقيمة النقص عن كامل الانتاج

أعفى مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد الهزاع مشرف مخبز المدينة الجامعية في المزة بدمشق وغرمه بقيمة النقص عن كامل الانتاج.

وجاء قرار الإعفاء والتغريم نتيجة جولة مفاجئة فجر اليوم على عدد من مخابز الإشراف في مدينة دمشق نتج عنها اكتشاف مخالفات تتعلق بالوزن والجودة.

وكان تلفزيون البعث أشار إلى مخالفات مخبز المدينة الجامعية في حوار خاص مع مدير المؤسسة السورية

للمخابز وعد خلالها بالتحقق من المعلومات والعرض الذي قدمه فريق البعث ميديا في التحقيق الميداني.