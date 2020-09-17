المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء يستأنف منح القروض للمزارعين

البعث ميديا – السويداء/ ربا الهادي أكد المهندس نسيم حديفة مدير المصرف الزراعي بالسويداء أن المصرف الزراعي بدأ باستئناف عمليات الاقراض الزراعي لكافة الغايات والآجال ، الغايات القصيرة والمتوسطة والطويلة ، عبر فروعه المنتشرة في المحافظة .وبين حديفة في حديث للبعث ـ ميديا أن المصرف الزراعي يمنح قروض لغايات شراء السماد وخدمة الاشجار المثمرة وشراء صوص اللحم وخدمات مزارع الفطر .

وأشار أن القروض المتوسطة الاجل لغاية شراء الابقار والاغنام وانشاء المزارع والحضائر والمداجن اصبحت خمسين بالمئة من التكلفة الفعلية ، حسب السعر الرائج بالسوق بالاضافة الى قروض شراء العزاقات والقروض الطويلة الاجل لشراء الجرارات والتشجير والتحول الى طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية .

وتابع يقول إن “المصرف الزراعي يمول 70 بالمئة من قيمة الجرارات والعزاقات و30 بالمئة يمولها المواطن ، أما بالنسبة للخزانات التجميعية فالمصرف يمول خمسين بالمئة من التكلفة الفعلية ، أما البذار والسماد فحسب المساحة المنظمة والمرخصة “.

وكشف المهندس حديفة أن المصرف بدأ بتمويل مشروع زراعة الفطر بنسبة خمسين بالمئة من التكلفة لخمس سنوات .

وأكد أن المصرف الزراعي مستمر بصرف قيمة المحاصيل الزراعية ، وتم صرف 3 مليارات و300 مليون لحد الان للمزارعين الذين قاموا بتسليم الحبوب لمكتب الحبوب في السويداء ، او إلى المؤسسة العامة لاكثار البذار .

وقال مدير المصرف الزراعي في السويداء إن ” المصرف سيبدأ في الشهر العاشر من العام الحالي بتمويل مزارعي الاشجار المثمرة والمحاصيل الشتوية بالاسمدة ” .

وعلى صعيد السحوبات والايداعات والحسابات الجارية قال حديفة ” لدى المصرف مايقارب مليار و600 مليون ودائع الاجل وتنقسم إلى حسابات جارية وودائع توفير وودائع الاجل ” .

وعن التسهيلات الممنوحة للمقترضين قال حديفة إن ” لكل قرض نوع من انواع الضمانات ، كما لا بد من توفر الجدية في اخذ القرض ، مبينا أن 90 بالمئة من القروض عينية وعلى مراحل التنفيذ “.

واشار إلى أن قرض الجرار يكفل نفسه ويحتاج الى كفيلين الاول شخصي والثاني عقاري ويتم رهن الجرار لصالح مديرية النقل ويتم تسجيله لصاحب العلاقة ، ويتم تحويل 70 بالمئة من قيمة الجرار لصالح الجهة التي باعت الجرار للمزارع.

اما فيما يخص قرض العزقة فيتم بنفس الالية ولكن مع رهن عقاري ، لانه لا يتم تسجيلها بمديرية النقل .

واكد المهندس حديفة أن هناك اقبال على الاستفادة من القروض التي يمنحها المصرف الزراعي ، منوها أن نحو 20 معاملة يتم تجهيزها ، مبينا أن الاقبال الاكبر يتركز على الجرارات والعزاقات ومزارع الاغنام .

واشار أن المصرف في السنة الماضية اقرض المزارعين 500 مليون ليرة سورية ، والسنة الحالية تم اقراض حوالي 175 مليون ليرة سورية .