زراعة السويداء تقدّر إنتاجها من الباذنجان بـ «1306» أطنان

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من الباذنجان للموسم الحالي بنحو 1306 أطنان.

وذكر مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أن الإنتاج المقدر جيد قياساً بالمساحات المزروعة، لافتاً إلى تشجيع المديرية للمزارعين لزراعة الباذنجان ضمن الخطط المعتمدة وفي أماكن توزع الآبار.

وأشار مدير الزراعة إلى أن المساحات المزروعة بالباذنجان في المحافظة للموسم الحالي والتي بلغت 320 دونماً جميعها مروية وتعتمد على السقاية من مياه الآبار.

وكانت محافظة السويداء أنتجت الموسم الماضي 1482 طناً من الباذنجان.