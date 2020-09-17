موسكو: لا استقرار في الشرق الأوسط دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية

أكدت روسيا أنه لا يمكن تحقيق استقرار موثوق في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية داعية المجتمع الدولي لبذل الجهود اللازمة في سبيل ذلك.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: أن القضية الفلسطينية لا تزال مشتعلة، وسيكون من الخطأ الاعتقاد أنه يمكن من دون تسويتها تحقيق استقرار موثوق في منطقة الشرق الأوسط، داعية الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تكثيف وتنسيق الجهود لحل هذه القضية، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وجددت الخارجية الروسية التأكيد على استعداد روسيا لمثل هذا العمل المشترك بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية الدولية.