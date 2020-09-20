تسجيل 92605 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الهند

أعلنت الهند تسجيل 92605 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك مجمل الإصابات إلى 5.4 ملايين إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات ازدادت كذلك بواقع 1113 حالة خلال المدة نفسها ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 86752.

بدورها سجلت روسيا 6148 إصابة و79 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و103399 والوفيات إلى 19418 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 909357 شخصا بعد تماثل 2895 آخرين للشفاء خلال اليوم الماضي.

ووفق المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا اليوم فقد كان نصيب العاصمة موسكو من الإصابات الجديدة 860 إصابة ليبلغ العدد الاجمالي للإصابات فيها 276493 حالة بينما بقي عدد الوفيات عند 5057 حالة وفاة في المدينة.

وفي كوريا الجنوبية قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.. إنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة بالفيروس وهو أقل عدد إصابات يومية منذ منتصف آب الماضي وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 22975 بينهم 383 وفاة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 1464 إصابة.

وفي منغوليا تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 312 حالة فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 302 شخص.