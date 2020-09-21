الرئيس اللبناني: إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا الرئاسي اليوم “إننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب”.

وأشار عون إلى أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين وخصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية.

واقترح عون إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية للخروج من الأزمة وقال “بينما نلمس عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف”.